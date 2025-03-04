Суспільство

Reuters знову провело трансляцію з Майдану без дозволу влади
4 Березня 2025 12:08
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Кадр з трансляції Reuters
Кадр з трансляції Reuters

Агентство Reuters знову запускало пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві без дозволу місцевої влади.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, після звернення до СБУ трансляцію оперативно зупинили.

Камера була спрямована на пішохідну частину Майдану біля монумента Незалежності. Загалом ефір тривав близько години.

18 лютого агентство Reuters вже запускало прямий ефір з Майдану Незалежності, але це викликало активну реакцію громадськості та влади. Після чого трансляцію було припинено.


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