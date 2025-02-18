Суспільство

Reuters вело пряму трансляцію з Майдану Незалежності
18 Лютого 2025 13:16
читать на русском →
Агентство Reuters запускало трансляцію з Майдану Незалежності / Скриншот
Агентство Reuters запускало трансляцію з Майдану Незалежності / Скриншот

Новинне агентство Reuters провело тригодинну трансляцію з Майдану Незалежності в Києві, що викликало реакцію як громадськості так і столичної влади.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що трансляцію вели, ймовірно, з даху готелю “Україна”. 

“Дякуємо за реакцію громадськості і медіа. Миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів”, — повідомив Ткаченко.

З початку повномасштабного вторгнення онлайн-трансляції в Україні були припинені з міркувань безпеки, щоб запобігти отриманню інформації росіянами у прямому ефірі під час ракетних та дронових атак.

Reuters регулярно проводить такі трансляції з різних точок світу. Наприклад, після госпіталізації Папи Франциска агентство протягом восьми годин транслювало площу Святого Петра у Ватикані, а також п’ять годин показувало, як вантажівки з допомогою в’їжджають до Сектора Газа.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Лютого 2025 17:26

Зеленський заявив, що не піде на ультиматуми Росії та скасував візит до Саудівської Аравії
18 Лютого 2025 17:04

У військовій частині на Хмельниччині діяв “кріт” ФСБ, який наводив російські ракети на стратегічні об’єкти
18 Лютого 2025 16:06

У ДТП на Львівщині машину розірвало навпіл: двоє пасажирів загинули, водій втік
18 Лютого 2025 15:41

США та Росія пропонують триступеневий мирний план: подробиці
18 Лютого 2025 14:55

Reuters: США і Росія завершили перші переговори без України, Москва висунула нові вимоги
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
усі думки