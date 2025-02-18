Reuters вело пряму трансляцію з Майдану Незалежності

Новинне агентство Reuters провело тригодинну трансляцію з Майдану Незалежності в Києві, що викликало реакцію як громадськості так і столичної влади.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що трансляцію вели, ймовірно, з даху готелю “Україна”.

“Дякуємо за реакцію громадськості і медіа. Миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів”, — повідомив Ткаченко.

З початку повномасштабного вторгнення онлайн-трансляції в Україні були припинені з міркувань безпеки, щоб запобігти отриманню інформації росіянами у прямому ефірі під час ракетних та дронових атак.

Reuters регулярно проводить такі трансляції з різних точок світу. Наприклад, після госпіталізації Папи Франциска агентство протягом восьми годин транслювало площу Святого Петра у Ватикані, а також п’ять годин показувало, як вантажівки з допомогою в’їжджають до Сектора Газа.