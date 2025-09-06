Reuters видалило відео розмови Сі та Путіна про пересадку органів

Агентство Reuters відкликало чотирихвилинне відео із розмовою президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна про можливість продовження життя людини до 150 років. Це сталося після того, як китайське державне телебачення CCTV вимагало прибрати матеріал та відкликало юридичний дозвіл на його використання.

Запис був зроблений під час військового параду у Пекіні з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Спершу CCTV надало Reuters ліцензію на використання кадрів. Агентство змонтувало їх у відео тривалістю 4 хвилини та розповсюдило більш ніж тисячі медіаклієнтів по всьому світу. Подібні уривки поширили й інші агенції, що мають угоди з китайським телебаченням.

Реклама

Реклама

Після письмового звернення юристів CCTV Reuters видалило ролик із власного сайту та надіслало клієнтам “kill order” — повідомлення про заборону використання матеріалу. У листі вказувалося, що агентство перевищило умови угоди, а також піддалося критиці “редакційне трактування матеріалу”, без конкретизації деталей.

Reuters у своїй заяві зазначило, що відкликало відео виключно через втрату правової підстави для його публікації, наголосивши на відданості принципам точності та неупередженості.

Водночас історія про розмову Сі та Путіна вже встигла широко розійтися світовими ЗМІ та соціальними мережами.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін висловився про можливість того, що люди зможуть жити до 150 років, під час розмови з Володимиром Путіним та Кім Чен Ином.

Сі зазначив: “У наш час у 70 років людина ще дитина”. Перекладач Путіна додав, що завдяки розвитку біотехнологій та пересадкам органів люди можуть жити все довше й навіть досягти безсмертя. У завершальному коментарі Сі сказав, що цього століття є шанс, що люди зможуть жити до 150 років.

Розмова відбулася за кілька хвилин до того, як Сі виступив із промовою на честь перемоги Китаю над японською агресією, після чого відбувся парад нової військової техніки.