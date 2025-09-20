Disney і Джиммі Кіммел ведуть переговори про повернення шоу в ефір

Телеведучий Джиммі Кіммел та компанія Disney намагаються знайти компроміс, який дозволить відновити вихід у ефір його нічного шоу Jimmy Kimmel Live на каналі ABC. Про це повідомили джерела, знайомі з перебігом переговорів, пише Variety.

Програму несподівано зняли з ефіру 17 вересня після того, як великі власники телеканалів Nexstar і Sinclair заявили, що припинять покази через висловлювання Кіммела щодо Дональда Трампа та загибелі консервативного активіста Чарлі Кірка. Disney оголосила, що шоу прибрано з сітки «на невизначений час».

Кіммел публічно ситуацію не коментував, проте, за даними джерел, він зважає на наслідки паузи для десятків членів знімальної групи, які й досі оговтуються від фінансових втрат після страйків сценаристів і акторів у 2023 році.

Реклама

Реклама

Довкола рішення Disney вибухнув політичний скандал: праві вітали усунення Кіммела, а прихильники свободи слова та опозиційні політики розкритикували компанію за цензуру. Протести відбулися біля офісів Disney у Нью-Йорку та Бурбанку. Голова FCC Брендан Карр пригрозив перевіркою інших шоу компанії, зокрема The View.

За даними американських медіа, керівництво Disney та ABC раніше висловлювало Кіммелу занепокоєння через його жорстку критику президента Трампа. Водночас телеведучий залишається одним із головних облич корпорації — він веде не лише вечірнє шоу, а й Who Wants to Be a Millionaire та церемонію «Оскар».

Рекламні надходження від Jimmy Kimmel Live у 2024 році становили понад $51 млн, або п’яту частину всього рекламного ринку вечірніх ток-шоу в США. Тому повернення програми на ефір має значення і для самого Disney, і для його партнерів.

Чи вдасться сторонам домовитися — поки невідомо.