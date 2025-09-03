Випадкова бесіда Путіна і Сі про безсмертя потрапила в ефір

Президент Китаю Сі Цзіньпін висловився про можливість того, що люди зможуть жити до 150 років, під час розмови з Володимиром Путіним та Кім Чен Ином. Ця розмова була випадково зафіксована на прямому ефірі перед військовим парадом у Китаї.

Про це пише Bloomberg.

Аудіо триває менш ніж хвилину та містить лише уривки. Сі зазначив: “У наш час у 70 років людина ще дитина”. Перекладач Путіна додав, що завдяки розвитку біотехнологій та пересадкам органів люди можуть жити все довше й навіть досягти безсмертя. У завершальному коментарі Сі сказав, що цього століття є шанс, що люди зможуть жити до 150 років.

Розмова відбулася за кілька хвилин до того, як Сі виступив із промовою на честь перемоги Китаю над японською агресією, після чого відбувся парад нової військової техніки. Здоров’я та вік є важливими темами для всіх трьох лідерів, які не мають очевидних наступників: Сі та Путіну по 72 роки, Кіму — 41.

Як зазначає Bloomberg, такі невимушені моменти є рідкістю у Китаї, де влада суворо контролює інформацію та її подачу світу. У 2022 році під час саміту G20 в Індонезії Сі також був випадково зафіксований мікрофоном, коли звинувачував тодішнього прем’єра Канади Джастіна Трюдо у витоку деталей приватної зустрічі.