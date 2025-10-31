Reuters: Росія застосовує проти України ракету, через яку Трамп свого часу вийшов із ядерного договору

Росія останніми місяцями використовує проти України крилату ракету 9М729, розробку якої свого часу назвали причиною виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (INF) у 2019 році. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Reuters.

Це — перше офіційне підтвердження, що ракета 9М729 використовується Росією в бойових діях, у тому числі проти України. За даними українських чиновників, із серпня Росія застосувала цю зброю щонайменше 23 рази, а також здійснила два пуски у 2022 році.

Одна з ракет, запущена 5 жовтня, пролетіла понад 1200 км перед ударом по території України.

Ракета 9М729, яка може нести ядерну або звичайну бойову частину, має дальність до 2500 км, згідно з даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Саме її розробка стала підставою для виходу США з договору INF під час першої каденції Дональда Трампа, який звинуватив Москву у порушенні обмежень на ракети дальністю понад 500 км.

«Використання Росією забороненої INF ракети 9М729 проти України демонструє неповагу Володимира Путіна до США та дипломатичних зусиль президента Трампа з припинення війни», — заявив Сибіга.

За його словами, Київ підтримує мирні ініціативи Трампа, але закликає посилити тиск на Москву й надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, які не підпадали під дію INF. Росія вже назвала це «небезпечним кроком».

Експерти вважають, що використання 9М729 не лише розширює російський арсенал дальньої дії, а й передає сигнал Європі на тлі спроб Вашингтона домовитися про мир.

«Путін намагається підняти ставки як частину переговорів щодо України», — зазначив військовий аналітик Вільям Альберке. За його словами, 9М729 розроблена для ураження цілей у Європі.

Раніше Росія оголосила про випробування ядерних систем “Буревестник” і “Посейдон”, а 4 серпня Кремль зняв усі обмеження на розгортання ракет середньої дальності.

Колишній військовий аташе Британії в Москві Джон Форман заявив, що застосування таких ракет у війні проти України створює загрозу для всієї європейської безпеки, адже вони можуть нести ядерний заряд.

Аналіз уламків після удару по селу Лапаївка біля Львова, де 5 жовтня загинули четверо людей, підтвердив наявність фрагментів із маркуванням «9М729». Експерти CSIS і Middlebury College зазначили, що конструкція збігається з відомими параметрами цієї ракети.

Аналітики наголошують, що наземні пуски з території Росії дозволяють агресору бити по Україні з більшої глибини, уникаючи ризику для своїх літаків або кораблів, і водночас випробовувати зброю в бойових умовах.