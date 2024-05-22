Reuters: Українські артилеристи нарешті отримали снаряди, щоб зупинити росіян на Харківщині

На Харківському напрямку українські артилеристи нарешті отримують снаряди щоб зупинити російські війська.

Захисники України місяцями страждали від нестачі артилерійських снарядів та іншого озброєння, оскільки Конгрес США призупинив надання військової допомоги, пише Reuters.

Після того, як Конгрес із запізненням схвалив пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів, українські артилеристи кажуть, що значний дефіцит починає зменшуватися.

Ті, хто перебуває в північних районах Харківської області, кажуть, що бої більш інтенсивні, ніж під час їхнього перебування під Бахмутом.

“Це 24/7, їхня піхота продовжує прибувати, ми продовжуємо відбивати їхні атаки. Принаймні, намагаємося. Коли є можливість, ми їх знищуємо”, – розповів Павло, навідник гаубиці 92-ї окремої штурмової бригади.

“Раніше ми стояли в районі Бахмута, зараз нас перевели сюди. Тут набагато “гарячіше”. Там у нас не було снарядів. Тут хоч снаряди є, їх почали підвозити. Є чим працювати, є чим воювати”.

Місто Вовчанськ, розташоване за 5 км від кордону, залишається центральним пунктом вторгнення. Українські війська контролюють близько 60% міста і ведуть бої від будинку до будинку, відбиваючи російські атаки.

Ставки високі – захоплення Вовчанська було б найзначнішою перемогою Росії з моменту початку наступу. Харків, друге за величиною місто України, розташоване за 70 км від Вовчанська.

“Ми бачимо, як вони йдуть по дорозі, за 5 км від Шебекіно”, – сказав Віталій, командир артилерійського підрозділу бригади, маючи на увазі місто на російському боці кордону.

“Ми бачимо, як вони йдуть пішки на свої позиції. Коли вони рухаються, ми, звісно, намагаємося влучити в них, завдати максимальних втрат”.

Віталій впевнений, що снаряди будуть, адже всі розуміють, як важливо тримати оборону.

“Так, ми будемо отримувати боєприпаси, тому що ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню ворога, – каже він.

“Якщо ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити широкомасштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог не наважиться навіть думати про наступ на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину”.