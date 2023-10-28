Політика

Reuters: Україна проводить на Мальті переговори щодо формули миру, Росія відсутня

28 Жовтня 2023 18:46
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формула миру

Зустріч на Мальті з українського питання відбувається за зачиненими дверима, пише Reuters. Офіційні особи висловили сподівання, що вона призведе до угоди щодо проведення глобального мирного саміту наприкінці цього року.

Переговори допоможуть оцінити здатність України та Заходу заручитися подальшою та ширшою підтримкою, особливо у країнах глобального Півдня на тлі палестино-ізраїльського конфлікту.

Міністр закордонних справ Мальти Ян Борг заявив, що Мальта продовжуватиме надавати підтримку зусиллям щодо відновлення територіальної цілісності України.

Офіційний список делегатів не було опубліковано, але, за словами офіційних осіб, серед них є представники європейських, американських, арабських, африканських та азіатських країн.

Це третя подібна зустріч цього року після невеликих зустрічей у Джідді та Копенгагені, але Росія в ній не бере участі.


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