Політика

Першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни, заявили в ОПУ
28 Вересня 2024 20:23
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зеленський, формула миру
Володимир Зеленський прибув із візитом до США. 23 вересня 2024 / Фото ОПУ

План перемоги України у США прийняли конструктивно і з величезною зацікавленістю, заявив прессекретар президента Сергій Никифоров за підсумками візиту глави української держави Володимира Зеленського до США.

“Західні ЗМІ підбирали різні епітети: типу прийняли з прохолодою, прийняли без ентузіазму, прийняли скептично цей план перемоги. Це все неправда, його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його прийняли в роботу”, – сказав Никифоров в ефірі національного телемарафону в суботу ввечері.

Він зазначив, що президент США Джозеф Байден повідомив, що 12 жовтня на засіданні контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”, “він уже повернеться з якимись рішеннями і відповідями”, передає Інтерфакс-Україна.

“Тому, скажімо так, початок обнадійливий”, – додав Никифоров.

Водночас, говорячи про дозвіл на застосування далекобійної зброї, прессекретар зазначив, “що першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни”. “Вони дізнаються першими, а вже потім буде зроблено офіційне оголошення, коли воно буде зроблено”, – сказав прессекретар.

Однак наразі остаточного рішення про застосування далекобійної зброї поки що немає. Зі свого боку, Зеленський провів переговори абсолютно з усіма сторонами, від яких залежить це рішення, зокрема з Італією, Францією, Великою Британією та США.

“І хоча поки що немає однозначного дозволу, але є цей величезний тиск на партнерів зі сторони”, – додав Никифоров.

За його словами, на засіданні у форматі “Рамштайн” українська сторона хотіла б почути про надходження зброї з оголошених раніше пакетів підтримки.


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