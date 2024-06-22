Барбадос та Маршаллові Острови приєдналися до комюніке Саміту миру

За комюніке за підсумками Саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії, приєдналися дві нові держави – Барбадос та Маршаллові Острови. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Це вже п’ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх кількість зростала”, – зазначив він.

Я вдячний Барбадосу і Республіці Маршаллові Острови за приєдналися до підсумкового комюніке інавгураційного Саміту миру.



Глобальна підтримка Формули миру, а отже Статуту ООН, який ми хочемо відновити на повну силу, продовжує зростати. На цьому шляху кожен голос однаково… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2024

Днями під документом з’явився підпис ще однієї острівної країни – Антигуи і Барбуди, яка визнала незалежність України 27 січня 1993 року.