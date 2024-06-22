Політика

Барбадос та Маршаллові Острови приєдналися до комюніке Саміту миру
22 Червня 2024 13:38
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саміт, формула миру
Ілюстративне фото / Фото з сайту president.gov.ua

За комюніке за підсумками Саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії, приєдналися дві нові держави – Барбадос та Маршаллові Острови. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Це вже п’ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх кількість зростала”, – зазначив він.

Днями під документом з’явився підпис ще однієї острівної країни – Антигуи і Барбуди, яка визнала незалежність України 27 січня 1993 року.


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