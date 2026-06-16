Зеленський на саміті G7 заявив про готовність США підтримати посилення ППО України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі у форматі G7 – Україна, яка відбулася в межах саміту «Групи семи» в канадському Евіані.

За словами глави держави, під час багатосторонніх переговорів обговорювалися шляхи посилення підтримки України та примушення Росії до миру.

«Пріоритети чіткі: збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію. Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи», — зазначив Зеленський.

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Президент подякував учасникам зустрічі, серед яких були президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зеленський наголосив, що головним завданням залишається реалізація досягнутих домовленостей.

«Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою», — підкреслив президент.

Після багатосторонньої зустрічі Зеленський також провів окремі переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони, ситуацію на фронті та результати українських далекобійних ударів по російських цілях.

Окрему увагу співрозмовники приділили реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі у форматі G7 – Україна.

«Важливо, щоб результативність України на полі бою та в далекобійності доповнювалась ефективним глобальним тиском на Росію», — зазначив Зеленський.

Президент також подякував Німеччині за підтримку України та підтвердив важливість подальшого просування країни на шляху до членства в Європейському Союзі.