Саміт G7: Україні обіцяють нові системи ППО, далекобійні засоби та ліцензії на виробництво зброї

Лідери країн “Групи семи” заявили про намір збільшити постачання Україні засобів протиповітряної оборони, перехоплювачів та далекобійних спроможностей. Також у G7 готові розглянути можливість надання ліцензій для розширення українського військового виробництва.

Відповідну заяву лідери G7 опублікували 17 червня після завершення саміту у Франції.

“Ми, лідери G7, єдині у своїй непохитній підтримці України в захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Ми підтверджуємо нашу солідарність з українським народом, який страждає від атак на критичну інфраструктуру та культурну спадщину. Ми відзначаємо стійкість України та її успіхи на полі бою в останні місяці й наголошуємо, що зараз з’явився новий імпульс”, – йдеться в документі.

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Країни G7 домовилися збільшити постачання Україні засобів протиповітряної оборони, додаткових систем, ракет-перехоплювачів та далекобійних спроможностей.

Також йдеться про готовність розглянути поширення на Україну ліцензій, які дозволять наростити обсяги військового виробництва всередині країни.

Окрему увагу в заяві приділено енергетичній безпеці. Лідери погодилися надати додаткову підтримку українському енергетичному сектору для проходження наступного зимового періоду.

Також G7 оголосила про намір посилити тиск на російську воєнну економіку. Зокрема, йдеться про подальше розширення санкцій проти нафтового та газового секторів Росії.

У заяві зазначається, що країни вважають нинішній момент слушним для запровадження додаткових обмежувальних заходів.