Позиція Трампа щодо України стала реалістичнішою, — прем’єр Канади

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що адміністрація США та президент Дональд Трамп демонструють зміну підходу до війни Росії проти України. За його словами, у Вашингтоні стали більш реалістично оцінювати ситуацію на фронті, перспективи розвитку конфлікту та втрати Росії.

Про це Марк Карні сказав під час саміту G7, пише Суспільне.

За словами глави канадського уряду, під час переговорів лідерів “Групи семи” обговорювалися питання подальшої підтримки України, а також посилення тиску на Москву.

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“Йшлося про зміну тону стосовно України, зміну орієнтації, реалістичніші, на нашу думку, очікування щодо подальшого перебігу цієї війни та позицію проти Росії”, — заявив Карні.

Він зазначив, що окремо учасники дискусій розглядали можливість запровадження нових санкцій проти Росії та надання Україні додаткової оборонної допомоги.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країни “Групи семи” обговорюють посилення санкційного тиску на Росію, зокрема щодо її нафтогазового сектору, а також розширення підтримки України у сфері протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей.