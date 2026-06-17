США і європейські союзники дозволять виробництво ракет великої дальності в Україні

Сполучені Штати та європейські країни-члени G7 планують налагодити в Україні ліцензійне виробництво далекобійних ракет і систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Le Parisien із посиланням на дипломатичне джерело на саміті G7 у французькому Евіані.

За словами співрозмовника видання, йдеться не лише про виробництво систем ППО, а й про створення в Україні засобів для завдання ударів на великі відстані.

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У спільній заяві лідери країн G7 погодилися збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони, додаткових перехоплювачів і далекобійних засобів ураження. Також вони висловили готовність надати Україні ліцензії для розширення власного військового виробництва.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, що американські компанії зможуть надавати відповідні ліцензії європейським виробникам. За його словами, до виробничої кооперації можуть бути залучені як європейські, так і українські підприємства.

«Зараз усі ми виробляємо недостатньо. Це можна компенсувати шляхом надання ліцензій компаніям, які мають відповідні виробничі потужності, включаючи європейські та українські компанії», — заявив Мерц.

Видання зазначає, що рішення ухвалене на тлі посилення російських атак по Україні та дефіциту засобів протиповітряної оборони. Зокрема, Київ продовжує наполягати на збільшенні поставок американських комплексів Patriot, які фінансуються європейськими союзниками.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив результати саміту G7. За його словами, одним із головних підсумків стала домовленість про подальше зміцнення української системи протиповітряної оборони.

Крім того, за даними французьких дипломатичних джерел, країни G7 залишаються єдиними у підтримці України та мають намір посилювати тиск на Росію, одночасно збільшуючи обсяги військової допомоги Києву.