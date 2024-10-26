Reuters: У Грузії усі сторони заявляють про перемогу на виборах

Правляча партія Грузії та опозиційні партії заявили про свою перемогу на парламентських виборах у суботу, які, на їхню думку, визначать, чи рухатиметься колишня радянська республіка в бік Заходу, чи відступить до Росії на тлі війни в Україні.

Екзит-поли, що суперничають, дали різко відмінні прогнози на вибори, передає Reuters: одне опитування показало, що керівна партія здобуде впевнену перемогу, а два інших опитування показали, що опозиція отримає більшість.

Опитування, проведене телеканалом «Імеді», що підтримує «Грузинську мрію», показало, що правляча партія набрала 56% голосів.

Але опитування, проведені проопозиційними телеканалами «Формула» і «Мтаварі Архі», показали значну перевагу прозахідних опозиційних партій, які, на їхню думку, разом зможуть сформувати більшість у 150-місцевому парламенті.

Бідзіна Іванішвілі, засновник правлячої партії, мільярдер-відлюдник і колишній прем’єр-міністр, заявив про свою перемогу.

«Рідкісний випадок у світі, коли одна й та сама партія досягає такого успіху в такій складній ситуації – це хороший показник таланту грузинського народу», – сказав Іванішвілі за кілька хвилин після закриття виборчих дільниць.

«Запевняю вас, у наступні чотири роки наша країна доб’ється великих успіхів», – сказав Іванішвілі.

Опозиція також заявила про свою перемогу і сказала, що у неї є всі шанси отримати більшість голосів.

Результати дострокових виборів буде оголошено найближчим часом. Більш повні результати мають бути оголошені протягом кількох годин.

«Європейська Грузія перемагає з 52%, незважаючи на спроби фальсифікації виборів і без голосів діаспори», – заявила президентка Саломе Зурабішвілі на X.

За даними екзит-полу «Формули», правляча партія буде єдиною найбільшою партією, але чотири основні опозиційні партії разом узяті отримають 83 місця.

Чотири основні опозиційні блоки Грузії глибоко розколоті, і неясно, чи зможуть вони працювати разом, якщо позбавлять «Грузинську мрію» більшості.