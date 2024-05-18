Reuters: У 2024 році Росія захопила більше територій, ніж втратила під час контрнаступу України у 2023

Для українського командира гармати Олександра Козаченка довгоочікувані американські боєприпаси не можуть надійти досить швидко, оскільки він і його товариші намагаються стримувати безперервні російські атаки.

Американська гаубиця М777, яка колись випускала по 100 снарядів на день по ворогу, що наступав, тепер часто випускає менше 10. “Це розкіш, якщо ми можемо випустити 30 снарядів”.

Америка заявляє, що поспішає надати Україні боєприпаси і зброю після того, як минулого місяця Конгрес затримав схвалення пакету допомоги на суму 61 мільярд доларів. Однак, станом на початок травня два артилерійські підрозділи на східному фронті, які відвідало агентство Reuters, заявили, що вони все ще чекають на збільшення поставок і працюють з меншою швидкістю, ніж їм потрібно, щоб стримувати росіян.

Артилеристи 148-ї окремої артилерійської бригади і 43-ї артилерійської бригади, що дислокуються в Донецькій області, заявили, що їм вкрай необхідні 155-міліметрові снаряди для своїх західних гармат, які давали їм перевагу над Росією на початку війни.

Відроджені російські війська, які значно переважають українських захисників за чисельністю та озброєнням, протягом останніх місяців здійснювали численні атаки по всьому східному Донбасу, а минулого тижня – вздовж північно-східного кордону країни.

Цей крок став переломним моментом у конфлікті, що виник внаслідок повномасштабного вторгнення Росії понад два роки тому.

За словами Пасі Пароінена, аналітика фінської волонтерської групи Black Bird Group, яка аналізує супутникові знімки та контент соціальних мереж, отриманий під час війни, у 2024 році Росія здобула більше територій, ніж втратила під час широко розрекламованого контрнаступу України влітку 2023-го, ніж втратила контроль над ними.

За словами Пароінена, з початку цього року московські війська зайняли 654 кв. км, що перевищує 414 кв. км, втрачені Україною в період з 1 червня по 1 жовтня минулого року. Він додав, що лише з 2 травня Росія захопила 222 кв. км території.

Полковник Павло Паліса, 93-тя механізована бригада якого воює поблизу ключового стратегічного міста Часів Яр, сказав, що він вважає, що Росія готує великий наступ, щоб прорвати українську лінію фронту на сході. Він повторив слова командувача Сухопутних військ України, який минулого тижня заявив, що очікує, що війна увійде в критичну фазу протягом наступних двох місяців, оскільки Москва намагається використати постійні затримки в постачанні зброї Києву.

“Без сумніву, це буде складний період для збройних сил”, – сказав Паліса, додавши, що, на його думку, Кремль хоче захопити весь промисловий регіон Донбасу до кінця цього року.

Російські війська поступово просуваються вперед, що може загрожувати кільком великим містам на сході, включаючи Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ, які слугують ключовими військовими центрами для військових зусиль Києва.

Деякі успіхи вселяють страх у серця сотень тисяч українців, що живуть у цих містах Донецької області, в той час як ворог підступає все ближче і ближче.

“Ми живемо лише сьогоднішнім днем”, – сказала 31-річна шкільна вчителька Ніна Шишимарієва, стоячи зі своєю маленькою донькою біля церкви в Костянтинівці, коли вдалині гриміла артилерія. “Ми не знаємо, що буде завтра”.

Російські гармати зараз знаходяться в межах досяжності Костянтинівки; найближча російська позиція на початку 2024 року була приблизно за 20 км від неї, згідно з картами з відкритих джерел, які показують зміну позицій уздовж лінії фронту. Зараз це 14 км.

Шишимарієва та бійці на передовій були серед понад десятка солдатів, командирів, мешканців та волонтерів з евакуації, яких Reuters опитав на сході України протягом останніх двох тижнів. Вони змалювали картину глибокої невизначеності.

За словами губернатора області Вадима Філашкіна, більша частина Донецької області, яка разом з Луганською становить великий Донбас, перебуває під щоденними бомбардуваннями, як правило, щонайменше дюжину разів на день під ударами російської артилерії або авіації.

Руїни будинків, багатоквартирних будинків та адміністративних будівель – звичайна картина в містах і селищах.

Олександр Стасенко, волонтер-рятувальник, повідомив, що його команда отримує все більше запитів на евакуацію, зокрема, з Костянтинівки та Курахового, іншого міста на південь, серед інших населених пунктів.

Цього року російські війська також просунулися в напрямку Курахового, просунувшись на 2-3 км вздовж дороги, що проходить на схід від міста.

“Куди б не наближалася лінія фронту, люди намагаються виїхати якомога швидше”, – сказав Стасенко, додавши, що його група “Схід SOS” евакуює близько двох десятків людей щотижня, багато з них – літні або немічні.

Україна має приблизно 1000 км лінії фронту на сході, півночі та півдні.

Деякі з найзапекліших боїв у 2024 році зосередилися в Часів Ярі, який контролює важливу висоту за 12 км від Костянтинівки. Він лежить на захід від спустошеного міста Бахмут, яке Москва захопила минулого року після місяців запеклих боїв.

На думку аналітиків, просування російських військ поблизу Часів Яру і далі на південь навколо села Очеретине може вбити клин у територію, на яку покладаються українські військові логістичні плани, тому що вони відкриють ключові дороги для російського вогню.

Головна магістраль, що веде на захід з Костянтинівки, вже знаходиться під загрозою. Її повне перекриття означатиме, що транзитні вузли на півночі, включаючи Краматорськ і Слов’янськ, в яких до війни проживало понад 100 000 людей, втратять важливу лінію постачання.

Новий наступ Росії на північний схід Харківської області, який розпочався 10 травня, також ризикує розтягнуті українські сили зі східного фронту, що ще більше підірве їхню здатність утримувати лінію фронту, вважає Еміль Кастехельмі, інший аналітик Black Bird Group.

“На даний момент, схоже, що мета (харківської) операції полягає в тому, щоб викликати плутанину і прив’язати українські резерви, що залишилися, до менш важливих районів”, – сказав він.

Джек Уотлінг, старший науковий співробітник лондонського аналітичного центру RUSI, сказав, що російські війська, швидше за все, здійснять подальші атаки на північних і південних ділянках фронту, щоб розтягнути оборону Києва.

“Як тільки Україна перекине свої резерви на ці напрямки, основні зусилля будуть спрямовані на розширення російського наступу на Донбасі”, – написав він у коментарі від 14 травня.

Новий закон, що посилює мобілізаційні зусилля Києва, які досі гальмувалися громадським скептицизмом, набуває чинності 18 травня. Експерти і командири кажуть, що може пройти кілька місяців, перш ніж свіжі призовники прибудуть на фронт і посилять виснажені війська.

Навіть якщо українські війська зможуть протриматися до того часу, поки вся американська амуніція та зброя не потрапить на фронт, за словами багатьох учасників бойових дій, завдання, що стоять перед ними, залишаються дуже складними.

“Я б сказав, що навряд чи час на нашому боці, оскільки тривала війна вимагає більше ресурсів”, – сказав Паліса, полковник 93-ї механізованої бригади, виступаючи через кілька годин після того, як Росія почала наземне вторгнення в Харків.

Він додав, що було б критично важливо якомога швидше змусити Росію заплатити якомога більшу ціну.

“Ресурси ворога, чи то людські, чи то матеріальні, не можна порівнювати з нашими. Вони надзвичайно великі. Тому довга війна, я думаю, не на нашу користь”.