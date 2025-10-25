Reuters: Трамп готує нові санкції проти РФ

Адміністрація президента США розробляє додатковий пакет санкцій, який може бути застосований до ключових секторів російської економіки, якщо Путін не припинить війну проти України. Про це повідомили двоє американських чиновників, знайомих із ситуацією, передає Reuters.

За їхніми словами, США також підтримують ідею використання заморожених активів Росії країнами ЄС для закупівлі американської зброї для України. Обговорюються варіанти використання активів РФ, що утримуються на території США, для підтримки українського військового бюджету.

Хоча наразі не ясно, коли саме буде введено додаткові санкції, це свідчить про те, що адміністрація має широкий інструментарій для подальшого тиску після того, як Трамп у середу наклав санкції на Rosneft та Lukoil.

Європейські союзники сподіваються, що США продовжуватимуть тиск на Москву. Один з високопосадовців США заявив, що хотів би, щоб ЄС зробив «наступний великий крок» проти РФ — можливо, нові санкції чи тарифи.

Серед заходів, які опрацьовують у Вашингтоні, — обмеження для російських банків, від’єднання їх від доларової системи, санкції проти нафтової інфраструктури. У Сенаті США готують міжпартійний закон про санкції, який, як очікується, може отримати підтримку.

У фокусі уваги — також питання передачі Україні даних та систем для ударів по території РФ, зміщення координації з Пентагону до командування США в Європі та посилення фінансового тиску на Москву через Європу.

Але аналітики зауважують: навіть якщо санкції будуть розширені, їх вплив залежатиме від того, наскільки ефективно їх запровадять та чи не спробує Угорщина чи інші країни ЄС знайти лазівки для обходу.