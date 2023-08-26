Політика

Reuters: Сили оборони вийшли на оперативний простір на Бердянському напрямку

26 Серпня 2023 11:21
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контрнаступ

Українські військові вважають, що їм вдалося прорвати найскладнішу лінію російської оборони на півдні країни, передає Reuters.

Тепер ЗСУ зможуть швидше просуватися вперед.

Один із командирів, який ввів свої війська у бій біля села Работине, сказав Reuters, що сили пройшли основні заміновані дороги.

Ми виходимо на ті рубежі, де можна йти вперед. Я впевнений, що далі ми підемо швидше», – сказав командир із позивним «Комбат».

«Далі у нас Бердянськ, а потім ще. Я одразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета не Роботино, наша мета – Азовське море».


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