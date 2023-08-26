Reuters: Сили оборони вийшли на оперативний простір на Бердянському напрямку

Українські військові вважають, що їм вдалося прорвати найскладнішу лінію російської оборони на півдні країни, передає Reuters.

Тепер ЗСУ зможуть швидше просуватися вперед.

Один із командирів, який ввів свої війська у бій біля села Работине, сказав Reuters, що сили пройшли основні заміновані дороги.

Ми виходимо на ті рубежі, де можна йти вперед. Я впевнений, що далі ми підемо швидше», – сказав командир із позивним «Комбат».

«Далі у нас Бердянськ, а потім ще. Я одразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета не Роботино, наша мета – Азовське море».