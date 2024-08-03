Reuters: Російські війська просуваються, застосовуючи бомби і піхоту

Російські наступальні операції посилюють тиск на стратегічний логістичний центр Покровськ. Нескінченні потоки керованих бомб і піхоти призвели до найбільших територіальних успіхів Москви з весни, пише Reuters.

За словами волонтера, який допомагає людям виїхати, натиск сприяє збільшенню кількості цивільних осіб, які тікають: за останні два тижні кількість запитів на евакуацію в цьому районі збільшилася приблизно в десять разів.

Російські війська неухильно просуваються вперед за кількома напрямками в східній частині Донецької області, проводячи особливо запеклі атаки під Покровськом, де київські війська відчувають брак сил через 29 місяців після повномасштабного вторгнення Росії.

У коментарі Reuters аналітик Black Bird Group Пасі Паройнен (Pasi Paroinen) повідомив, що досягнуті Росією за тиждень успіхи в розмірі близько 57 кв. км стали третіми за величиною з квітня, після того, як у червні вони домоглися лише незначних завоювань.

Російські війська використовують бойову авіацію та артилерію для підтримки хвиль піхотних атак у районі Покровська, заявив у телеефірі прес-секретар Національної гвардії України Руслан Музичук.

“Ці штурми не завжди підтримуються бронетехнікою, часто це штурми піхоти”, – сказав він, зазначивши, що особливу проблему становлять бомбардування російських військових літаків.

“Це значна загроза… тому що Покровський і Торецький фронти приймають на себе більшу частку щоденних авіаційних ударів, що завдаються по позиціях українських захисників”.

Міністерство оборони Росії заявило, що за останній тиждень його війська захопили п’ять населених пунктів у Донецькій області.

Використання Росією бойових літаків для нанесення ударів керованими бомбами має вирішальне значення для тактики Москви на полі бою, каже Валерій Романенко, київський експерт з авіації, який порівняв це з “конвеєром”.

“Росіяни не пробивають нашу оборону, а відтісняють її назад. Щодня вони просуваються на 100, 150, 200 метрів, використовуючи таку тактику: скидають керовані бомби, потім “м’ясний штурм”, (а якщо його відбивають), знову скидають керовані бомби, знову “м’ясний штурм””.

За його словами, постачання американських винищувачів F-16 в Україну може порушити цю динаміку, якщо винищувачі зможуть погрожувати російським військовим літакам, але поки що такі операції малоймовірні з огляду на ризик для нових пілотів, які керують дорогими літаками.

Паройнен сказав, що російські наступальні операції в районі населених пунктів Торецьк і Нью-Йорк, а також на схід від Покровська в районі сіл Очеретине і Прогрес створили “подвійну кризу” для України наприкінці червня.

За його словами, це сталося після російського наступу на північному сході Харківської області, який був зупинений Україною, але відкрив новий фронт і призвів до сильного виснаження сил оборони.

Роман Бугаєв, водій-евакуатор з гуманітарної організації East SOS, повідомив Reuters, що за останні два тижні кількість заявок на евакуацію в цьому районі збільшилася приблизно в десять разів.

У п’ятницю він вів автобус, який евакуював жителів Новогродівки, міста з довоєнним населенням близько 14 000 осіб недалеко від Покровська. Зараз він перебуває приблизно за 10 км від лінії фронту, яка з кожним днем стає все ближчою.

Антоніна Калашникова, 62 роки, та її син-інвалід Денис, 34 роки, евакуювалися зі свого зруйнованого будинку автобусом Бугайова до Покровська, де вона і поговорила з Reuters.

Разом із сусідкою вони дісталися до міста з усім своїм майном, яке звелося до кількох господарських сумок, після чого продовжили свій шлях до Миколаїва.

“Почалися сильні бомбардування, і стало дуже страшно. Ми не спали всю ніч і вирішили їхати”, – сказала Калашникова. “Вони все руйнують”.