Reuters: Путін сумнівається в ефективності ультиматуму Трампа щодо припинення війни

Президент Росії Володимир Путін навряд чи поступиться перед ультиматумом президента США Дональда Трампа щодо санкцій, термін дії якого спливає в п’ятницю. Російський диктатор зберігає мету повністю захопити чотири регіони України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, близькі до Кремля.

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Трамп пригрозив накласти нові санкції на Росію та запровадити 100% мита на країни, які купують її нафту — найбільші з яких Китай і Індія — якщо Путін не погодиться на припинення вогню у війні Росії проти України.

Рішучість Путіна продовжувати війну пояснюється його переконанням, що Росія перемагає, та скептицизмом щодо ефективності чергових санкцій США після численних хвиль економічного тиску протягом трьох з половиною років війни, стверджують три джерела, обізнані з обговореннями в Кремлі.

Російський лідер не хоче дратувати Трампа й усвідомлює, що, можливо, відкидає шанс покращити відносини з Вашингтоном і Заходом, однак його воєнні цілі мають вищий пріоритет.

Метою Путіна є повне захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, які Росія вже оголосила своїми, а потім — почати говорити про мирну угоду.

“Якщо Путіну вдасться повністю окупувати ці чотири регіони, які він вважає частиною Росії, він зможе стверджувати, що його війна в Україні досягла своїх цілей”, — сказав Джеймс Роджерс, автор майбутньої книги “Повернення Росії”.

Поточний переговорний процес, у межах якого російські та українські перемовники зустрічалися тричі з травня, є спробою Москви переконати Трампа, що Путін не відмовляється від миру, сказало одне з джерел, додавши, що переговори позбавлені реального змісту, окрім обговорень гуманітарних обмінів.

Росія заявляє, що серйозно налаштована досягти довготривалого миру, але визнає, що процес ускладнюється через суттєві розбіжності в позиціях сторін. Минулого тижня Путін назвав переговори позитивними.

Заявлені вимоги Москви включають повне виведення українських військ із чотирьох регіонів, визнання Києвом нейтрального статусу та обмеження розміру збройних сил — ці вимоги Україна відкидає.

Є ознаки, що можливість досягнення угоди до дедлайну ще існує: цього тижня спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф має відвідати Росію після загострення риторики між Трампом і Москвою щодо ризику ядерної війни.

“Президент Трамп хоче зупинити вбивства, тому він продає американську зброю членам НАТО та погрожує Путіну жорсткими митами й санкціями, якщо той не погодиться на припинення вогню”, — сказала прессекретарка Білого дому Анна Келлі.

Трамп, який раніше хвалив Путіна та говорив про можливі вигідні бізнес-угоди між США і Росією, останнім часом дедалі більше дратується через дії російського президента. Він скаржився на “нісенітниці” Путіна та назвав бомбардування Києва “огидним”.

Кремль заявив, що звернув увагу на заяви Трампа, але відмовився коментувати їх.

Минулого тижня прем’єрка України Юлія Свириденко закликала до “максимального тиску” на Росію після найсмертоноснішого російського авіаудару цього року, внаслідок якого в Києві загинула 31 людина, зокрема п’ятеро дітей. Вона назвала атаку відповіддю Москви на ультиматум Трампа.

Наслідки обстрілу України / Фото: Reuters

Путін не готовий зупиняти війну попри ризик зіпсувати стосунки з Трампом

За інформацією одного з джерел, Путін дещо занепокоєний погіршенням відносин зі США. Він досі сподівається, що Росія зможе відновити дружбу з Америкою й торгувати із Заходом, і він “непокоїться” через роздратування Трампа.

Але на тлі просування російських військ і потужного тиску на Україну, Путін не вважає нинішній момент слушним для завершення війни. За словами джерела, ні російський народ, ні армія не зрозуміли б такого кроку.

Роджерс зазначив, що Путін вклав у війну свою політичну репутацію та спадщину. “Із його попередніх заяв і текстів відомо, що він вважає себе частиною сильної традиції захисту інтересів Росії у протистоянні Заходу”, — сказав він.

Лідер Кремля цінує відносини з Трампом і не хоче його дратувати, проте, за словами другого джерела, “він має головний пріоритет — Путін не може дозволити собі завершити війну лише тому, що цього хоче Трамп”.

Третє джерело, знайоме з позицією Кремля, також зазначило, що Росія прагне захопити всі чотири регіони й не бачить сенсу зупинятись під час літнього наступу.

Україна зазнала найбільших територіальних втрат 2025 року за останні три місяці — 502 квадратні кілометри у липні, за даними фінського аналітичного центру Black Bird Group. Усього Росія окупувала близько п’ятої частини території України.

Генеральний штаб РФ, за словами джерела, повідомив Путіну, що український фронт може розвалитися за 2-3 місяці.

Водночас, за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, з початку минулого року Росія захопила лише 5000 км² території — менше 1% загальної площі України.

Українські й західні військові джерела визнають, що Росія просувається, але повільно і з великими втратами. Російські військові блогери стверджують, що наступ забуксував у районах із щільною забудовою, де українські сили мають перевагу, але в інших місцях просування може бути швидшим.

“Він і раніше погрожував”

Погроза Трампа запровадити нові санкції є “болючою та неприємною”, але не катастрофічною, вважає друге джерело. Третє джерело додало, що в Москві існує переконання: “Більше вони нам уже нічого не зроблять”.

Ця особа також зазначила, що незрозуміло, чи Трамп справді виконає свою погрозу, нагадавши, що раніше він уже змінював думку або не діяв після ультиматумів.

Джерело також припустило, що Китай навряд чи припинить купувати російську нафту за наказом Трампа, а його дії можуть призвести до зростання цін на нафту.

Через попередні санкції доходи експортерів нафти й газу в Росії різко знизилися, а прямі іноземні інвестиції скоротилися на 63% минулого року, за даними ООН. Близько $300 млрд резервів центробанку заморожено за кордоном.

Втім, здатність Росії воювати не постраждала — частково завдяки постачанням боєприпасів з Північної Кореї та імпорту з Китаю товарів подвійного призначення, що дозволяє підтримувати зростання виробництва зброї. Кремль неодноразово заявляв, що Росія має певну “імунітетність” до санкцій.

Трамп визнав вміння Росії обходити обмеження: “Вони хитрі хлопці й доволі добре уникають санкцій. Побачимо, що буде”, — сказав він журналістам на вихідних.

Перше джерело зазначило, що, продовжуючи війну, Путін відвертається від пропозиції США, зробленої в березні: у відповідь на повне припинення вогню Вашингтон був готовий зняти санкції, визнати Крим російським і де-факто прийняти контроль РФ над територіями, захопленими з 2022 року.