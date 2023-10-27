Reuters: На Мальту для обговорення української Формули миру приїдуть делегації майже з 70 країн

Радник глави офісу президента України Ігор Жовква заявив, що офіційні особи майже з 70 країн зустрінуться на Мальті, щоб обговорити українське бачення миру на цих вихідних, відкинувши ідею про те, що в підтримці Києва з боку союзників з’являються тріщини. Повідомляє Reuters.

“На переговорах у суботу та неділю зберуться радники з національної безпеки та представники міністерства закордонних справ, щоб обговорити план мирного врегулювання з 10 пунктів, запропонований Зеленським, в той час як війна, розв’язана Росією, триває вже 21-й місяць і кінця-краю їй не видно”, – йдеться у матеріалі.

Переговори, в яких не бере участі Росія, допоможуть оцінити здатність України та Заходу забезпечити подальшу та ширшу підтримку, особливо на Глобальному Півдні, оскільки конфлікт в Ізраїлі домінує в заголовках новин, зміщуючи фокус уваги з Києва.

За словами Жовкви, деякі країни все ще підтверджують свої плани, але на Мальті очікується до 70 учасників, порівняно з 43, які брали участь у попередньому раунді в Джидді в серпні, і 15, які їздили на переговори до Копенгагена в червні.

“Ви можете чітко бачити, що це зростаюча кількість країн у порівнянні з Джиддою, і дуже важливо, що це будуть представники країн усіх континентів”, – сказав він в інтерв’ю Reuters у своєму офісі в Києві пізно ввечері в четвер.

Журналісти нагадали, що 10 пунктів формули Зеленського включають заклики до відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, захисту продовольчих та енергетичних поставок, ядерної безпеки та звільнення всіх ув’язнених.

Жовква відмовився назвати країни, які візьмуть участь у конференції, заявивши, що це може допомогти Москві лобіювати їхню неприсутність, але, відповідаючи на запитання, чи надішле Пекін свого емісара, він сказав, що так: “Ми працюємо з багатьма країнами, в тому числі з Китаєм”.

Радник ОП наголосив, що Київ все ще має намір скликати Глобальний саміт миру цього року.

“Я не можу передбачити хід дискусії, але одним з найбільш можливих і бажаних результатів буде визначення місця і дати проведення саміту з вироблення мирної формули на рівні глав держав і урядів”, – додав він.