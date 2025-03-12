Reuters: Кремль очікує роз’яснень від США щодо пропозиції припинення вогню в Україні

У Кремлі заявили, що необхідно отримати інформацію від США про результати американо-українських переговорів у Саудівській Аравії, перш ніж коментувати, чи є запропоноване припинення вогню прийнятним для Росії.

Про це пише Reuters.

Після більш ніж восьмигодинних переговорів з українськими офіційними особами в Джидді держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США передадуть Росії пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні, прийняту українською делегацією.

Сполучені Штати також погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як раніше призупинили їх.

Сьогодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія чекає на інформацію з Вашингтона. Він не виключив можливості телефонної розмови між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, яка, за його словами, може бути організована дуже швидко в разі потреби.

Раніше високопоставлене російське джерело повідомило Reuters, що Росії потрібно буде обговорити умови будь-якого припинення вогню і отримати певні гарантії.

“Путіну важко погодитися на це в нинішньому вигляді. Путін має сильну позицію, тому що Росія просувається вперед”, – сказав анонімний співрозмовник.