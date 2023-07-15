Техно

Reuters: CEO техногігантів обговорять у Вашингтоні політику щодо Китаю

15 Липня 2023 20:07
читать на русском →
санкції

Керівники Intel і Qualcomm планують відвідати Вашингтон наступного тижня, щоб з’ясувати політику щодо Китаю, пише Reuters з посиланням на два незалежні джерела. Вони спробують з’ясувати подальші плани щодо більш жорстких умов продажу мікросхем Китаю.

“Менеджери планують провести зустрічі з офіційними особами США, щоб обговорити ринкові умови, експортний контроль та інші питання, що впливають на їхній бізнес, повідомило одне з джерел. Наразі не було зрозуміло, з ким керівники зустрінуться”, – пише Reuters.

Американська влада думає про посилення експортних правил напівпровідників. У цей час Intel готує новий чіп для штучного інтелекту, який буде затребуваний у Китаї, а Qualcomm має ліцензію на продаж чипів компанії Huawei.

Можливе посилення правил особливо сильно вдарить по Nvidia, зазначає Reuters.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
15 Липня 2023 20:38

В російських ракетах знайшли комплектуючі із ФРН та інших країн НАТО

15 Липня 2023 20:29

Херсонські партизани підірвали дві вантажівки з окупантами
15 Липня 2023 18:50

Сили оборони проводять наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
15 Липня 2023 17:53

Росіяни накрили “Градом” сільраду під Запоріжжям
15 Липня 2023 15:50

Сеул збільшить підтримку України до $150 млн

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки