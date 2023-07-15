Reuters: CEO техногігантів обговорять у Вашингтоні політику щодо Китаю

Керівники Intel і Qualcomm планують відвідати Вашингтон наступного тижня, щоб з’ясувати політику щодо Китаю, пише Reuters з посиланням на два незалежні джерела. Вони спробують з’ясувати подальші плани щодо більш жорстких умов продажу мікросхем Китаю.

“Менеджери планують провести зустрічі з офіційними особами США, щоб обговорити ринкові умови, експортний контроль та інші питання, що впливають на їхній бізнес, повідомило одне з джерел. Наразі не було зрозуміло, з ким керівники зустрінуться”, – пише Reuters.

Американська влада думає про посилення експортних правил напівпровідників. У цей час Intel готує новий чіп для штучного інтелекту, який буде затребуваний у Китаї, а Qualcomm має ліцензію на продаж чипів компанії Huawei.

Можливе посилення правил особливо сильно вдарить по Nvidia, зазначає Reuters.