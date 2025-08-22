Reuters: Агенти ФБР обшукали будинок та офіс ексрадника Трампа Джона Болтона

Сьогодні, 22 серпня, агенти ФБР обшукали будинок Джона Болтона, колишнього радника президента США Дональда Трампа, який постійно його критикував. Болтон називав Трампа “нездатним до виконання обов’язків”. Обшук є частиною розслідування з питань національної безпеки.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Реклама

Реклама

Розслідування зосереджене на можливому незаконному розголошенні секретної інформації. Представник ФБР підтвердив “судово санкціоновані дії” в районі будинку Болтона у передмісті Вашингтона — Бетесді в штаті Меріленд.

Представник ФБР також підтвердив проведення слідчих дій в офісі Болтона у Вашингтоні.

Болтон, який обіймав посаду посла США в ООН та радника з нацбезпеки в Білому домі під час першого терміну Трампа, заявив, що не знав про слідчі дії й має намір їх з’ясувати.

Обшук став останнім прикладом того, як адміністрація Трампа використовує важелі влади проти тих, кого президент вважає своїми опонентами, з моменту вступу на посаду в січні.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Міністерство юстиції використовували проти нього після завершення його президентського терміну. Його намагалися переслідувати у двох федеральних кримінальних справах: за спробу скасувати результати виборів 2020 року та за зберігання секретних документів після виходу з Білого дому. Ці справи закрив спеціальний прокурор уже після повернення Трампа до влади, пославшись на політику Мін’юсту, яка забороняє висувати обвинувачення чинному президенту.

Колишній президент Джо Байден також проходив через федеральне розслідування за неналежне поводження з секретними документами. Але тодішній спеціальний прокурор відмовився висувати обвинувачення, пояснивши, що засудити Байдена було б дуже складно. При цьому ордер на обшук у справі Болтона мав затвердити федеральний магістрат. Це, за словами юриста з питань нацбезпеки Бредлі Мосса, свідчить, що існували “принаймні певні об’єктивні й законні” докази можливого злочину.