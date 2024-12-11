“Регіонал” Колесніченко отримав підозру у держзраді

Колишньому народному депутату-регіоналу повідомлено про підозру у державній зраді, розпалюванні національної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії проти України. За даними українських медіа, йдеться про Вадима Колесніченка.

Слідство встановило, що у 2014 році підозрюваний достроково склав депутатські повноваження та виїхав до Севастополя, де активно сприяв анексії Криму. Надалі він обійняв посаду радника в окупаційній адміністрації, а також балотувався на пост так званого “губернатора Севастополя”.

Під час повномасштабного вторгнення Росії екснардеп продовжив сприяти агресору. Зокрема, він публічно поширював пропагандистські наративи, виправдовував збройну агресію РФ, заперечував українську державність і принижував український народ у своїх медіавиступах.

У листопаді 2024 року Колесніченка було засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення злочинів, повʼязаних з перевищенням влади та розпалюванням національної ворожнечі, ненависті та приниженням національної честі й гідності, вчинених у 2010 році під час проведення в Українському домі виставки, присвяченої подіям Волинської трагедії.

Варто зазначити, що у 2014 році Колесніченко відкрито виступав проти Євромайдану, називав його учасників “гейропейцями” та звинувачував США й країни ЄС в організації протестів.