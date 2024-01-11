Речниця Єврокомісії заявила, що до кінця зими ЄС виготовить для України 1 мільйон боєприпасів

Речниця Єврокомісії Йоганна Бернсель 11 січня сказала, що Європейський Союз зможе виготовити 1 мільйон боєприпасів для України до кінця цієї зими.

Про це вона повідомила на брифінгу в Брюсселі.

“Ми впевнені в тому, що обсяг виробництва європейської оборонної індустрії досягне 1 мільйона одиниць снарядів на рік. Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон снарядів. Щодо артилерійських снарядів, ми невдовзі зможемо виробляти 1 мільйон одиниць, ми досягнемо цієї мети до весни, як і планувалося”, — сказала речниця ЄК.

Вона додала, що не знає, на якому етапі зараз країни-члени ЄС зараз стосовно постачань, але Бернсель упевнена в загальному обсязі виробництва.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано додав на цьому самому брифінгу, що країни Євросоюзу вже надали Україні 300 тисяч снарядів і 3300 ракет із запасів.