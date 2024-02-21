Політика

Рамкові умови для переговорів з Україною про вступ до ЄС будуть готові на початку літа – фон дер Ляєн

21 Лютого 2024 16:31
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україна, єс
Урсула фон дер Ляєн / Getty Images

Президент Єврокомісії переконана, що рамкові умови для переговорів з Україною про вступ будуть готові на початку літа.

Про це вона заявила на пресконференції у Брюсселі.

“У нас чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. Ми також усе ще працюємо над переговорною рамкою. Припускаю, що вона не буде готова до європейських виборів – вже після, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це займе час, але я думаю, що десь на початку літа ми будемо готові”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.


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