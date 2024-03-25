Суспільство

Ракети, якими били по Києву, були націлені на приміщення, де знаходяться високопосадовці СБУ – Kyiv Post

25 Березня 2024 12:59
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київ, ракетний удар
Наслідки ракетного удару / ДСНС

Джерела Kyiv Post у Службі безпеки України підтвердили, що дві балістичні ракети були запущені з окупованого Росією Криму в бік Києва в понеділок і були націлені на офіси СБУ.

Про це пише Kyiv Post.

Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України. За даними джерел Kyiv Post, ракети були націлені на приміщення, де знаходяться високопосадовці СБУ.

Численні вибухи прогриміли в центрі Києва в понеділок, 25 березня, приблизно через 30 секунд після того, як в українській столиці спрацювали сирени повітряної тривоги, і чиновники закликали жителів сховатися.

Журналісти Kyiv Post у різних районах міста та прилеглих передмістях нарахували десятки гучних вибухів, коли ракети наближалися до Києва близько 10:30 (08:30 UTC).За даними ЗСУ , засоби протиповітряної оборони перехопили дві балістичні ракети, запущені з території окупованого Криму. Обидва були націлені на центр Києва.


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