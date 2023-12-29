Суспільство

Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до восьми

29 Грудня 2023 18:11
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запоріжжя

Внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю кількість загиблих зросла до 8.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“На жаль, кількість жертв ранкового ракетного удару по Запоріжжю зросла до 8 осіб”, – написав він.

У той же час у поліції додали, що з-під завалів деблоковані тіла трьох громадян і рештки тіла невстановленої людини. Наразі поліцейські криміналісти за ДНК-профілем ідентифікують особу загиблого. У результаті влучання по об’єкту промислової інфраструктури загинули ще четверо людей.


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