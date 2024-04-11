Ракетний удар по Одещині 10 квітня: кількість загиблих збільшилась до 5

Внаслідок обстрілу Одещини 10 квітня, кількість загиблих зросла до 5.
Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
«Сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення», – ідеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу Одещини 10 квітня, кількість загиблих зросла до 5.
Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
«Сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення», – ідеться у повідомленні.
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