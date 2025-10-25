Ракетний удар по Києву: Зеленський повідомив про загиблих і закликав партнерів надати більше систем Patriot

Цієї ночі Росія знову масовано атакувала Україну, застосувавши десятки ударних дронів та дев’ять балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі.

За його словами, одним із напрямків удару став Київ. Внаслідок атаки є загиблі та десятки поранених. Президент висловив співчуття родинам загиблих і зазначив, що майже кожен російський удар нині є комбінованим і включає застосування балістичних ракет.

«Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і понад 50 “Кинджалів”», – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що саме такі атаки підкреслюють важливість отримання додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, для захисту українських міст.

«Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом», – підкреслив глава держави.

Зеленський закликав США, європейські країни та держави “Великої сімки” продовжити співпрацю й надати необхідну допомогу Україні. «На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя», – зазначив президент.