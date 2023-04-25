Ракетний удар по Куп’янську: поранення отримали 10 цивільних, загинула жінка

Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп’янська 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Всі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям”, – зазначив він.

Синєгубов також підкреслив, що ймовірність нових ракетних ударів по Харкову та населених пунктах області залишається досить високою та призвав не ігнорувати сигнали тривоги.

На удар по Куп’янську також відреагував президент України Володимир Зеленський:

Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати! Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби. Вічна памʼять загиблій і співчуття рідним. А відповідальність усіх винних у цих воєнних злочинах точно буде, і буде безжальною.