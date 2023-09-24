Ракетні війська ЗСУ вразили 2 зенітно-ракетних комплекси ворога

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 1 ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
- На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів.
- На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, успіху не мав.
- На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.
- На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.
Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси, 4 артилерійських засобів та 1 склад боєприпасів противника.