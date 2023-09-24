Політика

Ракетні війська ЗСУ вразили 2 зенітно-ракетних комплекси ворога

24 Вересня 2023 18:58
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генштаб

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 1 ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, успіху не мав.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.
  • На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси, 4 артилерійських засобів та 1 склад боєприпасів противника.


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