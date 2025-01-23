Ракетна атака на Запоріжжя забрала життя однієї людини, серед поранених – двомісячне немовля

Російські війська цієї ночі завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинула одна людина, а ще 16 отримали поранення, серед них двомісячне немовля.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Ракета атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Загинув 47-річний чоловік”, — зазначив Федоров.

За його словами, серед постраждалих — 16 осіб, включно з немовлям двомісячного віку.

Крім того, внаслідок удару пошкоджені житлові будинки. Вибуховою хвилею вибиті вікна, понівечено дах.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА

Цієї ночі російські агресори завдали удару по Запоріжжю, у місті пролунало декілька вибухи. За даними моніторингових каналів ворог застосував 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.