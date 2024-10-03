Кримінал

Ракетна атака на Чернігів 19 серпня 2023 року: російську ракету наводили американські чіпи
3 Жовтня 2024 15:06
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ракети, сша, чернігов
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ворожа ракетна атака на Чернігів 19 серпня 2023 року, внаслідок якої загинуло 7 людей, зокрема 6-річна дівчинка, була здійснена із застосуванням американських чіпів у навігаційній системі ракети “Іскандер”.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Київський експерт-криміналіст Олександр Висікан виявив навігаційний модуль SN-99 від ракети “Іскандер” на місці вибуху біля чернігівського театру. Цей компонент, що є “серцем” ракети, містив деталі від чотирьох західних виробників і забезпечував її супутникове наведення на ціль.

Маркування на двигуні та інших частинах вказує на збірку ракети не раніше березня 2023 року — через рік після введення США та союзниками заборони на експорт технологій до Росії для ослаблення її оборонного сектору.

Ці санкції зробили незаконним постачання західних мікросхем до Росії для військового використання, навіть якщо вони вироблені в Китаї.

“Це була нова ракета”, — зазначає Висікан. “Її компоненти забезпечували супутниковий зв’язок, що робило її більш смертоносною”.

Серед уламків знайшли зелену металеву плату з чипами. Маркування на двох напівпровідниках вказувало на їх виробництво американською Silicon Laboratories Inc з Остіна.

Серійні номери чипів свідчать про їх виготовлення в січні та березні 2022 року. Враховуючи тривалість глобальних поставок, ймовірно, Росія імпортувала їх вже після введення санкцій.

Інші навігаційні компоненти походили від американських Analog Devices та Integrated Silicon Solution Inc (з китайським капіталом), а також німецької Infineon Technologies.


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