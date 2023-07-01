Політика

Ракета, створена для вбивства Саддама Хусейна, тепер б’є по російських цілях – WSJ

1 Липня 2023 14:12
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ракети

Британська крилата ракета великої дальності, яку Україна використовує для знищення російських військових операцій, була створена покоління тому, щоб вразити Саддама Хусейна у його ванній, пише The Wall Street Journal.

Сьогодні ракети Storm Shadow дуже ефективно використовує ЗСУ, вважає начальник відділу закупівель армії США Даг Буш. За його словами, українці змогли налаштувати систему, за якої розвідка дає дані для завдання високоточних ударів. Це впливає на можливості Росії перевозити та зберігати зброю та боєприпаси.

Великобританія не повідомляє скільки таких ракет вона відправила в Україну. За оцінками, перед початком конфлікту в арсеналі Великобританії було близько 822 Storm Shadow.

Вартість однієї ракети в 2011 році становила більш ніж 1 млн. доларів.


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