Радники пропонують Трампу заморозити війну в Україні

Радники Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах у США, запропонували кілька варіантів вирішення війни в Україні, що передбачають замороження конфлікту або відмову від вступу до НАТО і фінансування допомоги Києву. Водночас Трамп ще не ухвалив остаточного рішення і не затвердив жодного мирного плану, зазначають його колишні співробітники, підкреслюючи, що він прийматиме рішення самостійно.

Про це пише The Wall Street Journal.

Під час передвиборчої кампанії Трамп часто критикував політику Байдена щодо України. Він заявляв, що зміг би швидко владнати конфлікт, зібравши обидві сторони за стіл переговорів, однак не уточнював, яким саме чином це здійснити.

Як зазначають його союзники, Трамп ще не затвердив жодного конкретного плану мирного врегулювання, зокрема й того, як змусити президента Росії Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського вести переговори.

Хоча радники подали свої пропозиції, остаточне рішення прийматиме Трамп після консультацій з ключовими помічниками щодо того, як діяти в цій делікатній ситуації.

Під час його першого президентського терміну різні фракції боролися за вплив на зовнішню політику, і, схоже, це повториться. Союзники традиційних поглядів, такі як колишній держсекретар Майк Помпео, який прагне очолити Пентагон, ймовірно, будуть наполягати на вирішенні, яке не дозволить Москві здобути значну перемогу.

З іншого боку, радники на кшталт Річарда Гренелла, кандидата на посаду очільника Держдепу або радника з питань національної безпеки, можуть надавати перевагу швидкому завершенню війни, навіть якщо це вимагатиме серйозних поступок від України.

Усі пропозиції, що лунали, йдуть у розріз з підходом адміністрації Байдена і спрямовані на замороження війни, що закріпило б контроль Росії над близько 20% українських територій і тимчасово припинило б прагнення України вступити до НАТО.

Одна з ідей, що обговорювалася у перехідній команді Трампа, описана кількома особами, близькими до новообраного президента, передбачає зобов’язання Києва не вступати до НАТО протягом щонайменше 20 років. У відповідь США продовжуватимуть постачати зброю для захисту від майбутньої російської агресії.

За цією стратегією, лінія фронту мала б залишатися незмінною, створюючи 1300 км демілітаризованої зони. Наразі незрозуміло, хто б охороняв цю територію, але, як зазначив один із радників, миротворчі сили не включатимуть американські війська і не підпорядковуватимуться організаціям, що фінансуються США, як-от ООН.

Пряма мова члена команди Трампа: “Ми можемо організовувати тренування та іншу підтримку, але зброю повинні тримати європейці. Ми не будемо відправляти американських солдатів підтримувати мир в Україні і не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи”.

Раніше Трампу представили план, який передбачав обмеження постачання зброї Україні доти, доки Київ не погодиться на переговори з Росією. Україна все ще зможе спробувати повернути території, але лише дипломатичним шляхом.

Яку саме стратегію обере Трамп — повністю, частково чи жодну з них — поки що невідомо.

Очікується, що такі плани викличуть сильний опір серед союзників США по НАТО, які сприймають агресію Росії проти України як пряму загрозу, а також в Україні, де поступки територіями розцінюватимуться як капітуляція перед Москвою.