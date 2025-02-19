Політика

Радник з нацбезпеки США заявив, що Макрон і Стармер відвідають Вашингтон: яка мета
19 Лютого 2025 21:30
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Еммануель Макрон та Кір Стармер / Фото: Reuters
Еммануель Макрон та Кір Стармер / Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Вашингтон наступного тижня в рамках інших зустрічей, спрямованих на припинення війни Росії та України.

Про це заявив радник з національної безпеки США Майк Уолтц, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання про шанси на досягнення мирної угоди між Росією та Україною, Уолтц сказав в інтерв’ю Fox News: “Ми робимо все можливе, щоб припинити війну в Україні”.

За словами Уолца, робота ведеться “з усіх боків”, і наступним кроком буде створення технічних груп для обговорення більш конкретних аспектів.


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