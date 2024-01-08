Політика

Раді рекомендували розглянути відкликання Безуглої як заступниці голови оборонного комітету

8 Січня 2024 13:09
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безугла

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи 8 січня рекомендував позачергово включити до порядку денного роботи ВРУ проєкт про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету.

Про це йдеться в документі на сайті українського парламенту.

Як ідеться у висновку, Регламентний комітет ухвалив висновок на проєкт постанови № 10391 ВРУ “Про відкликання народного депутата України Безуглої М.В. з посади заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки” та рекомендує Раді включити цей проєкт позачергово без голосування до порядку денного сесії Верховної Ради, розглянути його та ухвалити рішення.

Проєкт постанови щодо Безуглої внесли члени її комітету, зокрема й голова Комітету Олександр Завітневич.

Згідно з українським законодавством, у разі якщо Безуглу таки відкличуть, вона залишиться у складі цього комітету як слен комітету.


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