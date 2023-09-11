Рада Європи назвала вибори на ТОТ нелегітимними

Рада Європи засудила проведення Росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня, заявивши, що “вибори” є недійсними відповідно до міжнародного права.

Про це йдеться у спільній заяві глави Комітету міністрів Ради Європи Криш’яніса Каріньша, президента Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса та генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович Бурич.

“Ми рішуче засуджуємо нелегітимні фіктивні “вибори”, що відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України”, – йдеться у заяві.

Керівництво Ради Європи наголосило, що проведені з грубим порушенням міжнародного права так звані “вибори” є ще однією ілюстрацією заперечення РФ цінностей демократії, прав людини та верховенства права, які підтримує Рада Європи.

“Рішення російської влади організувати їх є лише останнім у низці незаконних і згубних рішень, ухвалених нею з моменту виключення Російської Федерації з нашої організації внаслідок її агресивної війни проти України. Ці фіктивні вибори можуть лише вважатися недійсними відповідно до міжнародного права”, – йдеться у заяві.

Також у Раді Європи підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.