Рада ЄС виділить Україні €18 млрд попри вето Угорщини

Рада досягла згоди щодо законодавчого пакету, який дозволить ЄС фінансово допомагати Україні протягом 2023 року 18 мільярдами євро. Пропозиція була прийнята Радою сьогодні за допомогою письмової процедури, і вона буде подана до Європейського парламенту для можливого прийняття наступного тижня.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті ради 10 грудня.

“Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі фінансово, скільки завгодно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом 2023 року”, – заявив Міністр фінансів Чехії Збинек Станджура.

Пакет передбачає структурне рішення для фінансової підтримки України у 2023 році. Сума позики Україні у 2023 році становитиме 18 мільярдів євро, а кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх цільових доходів. Гарантії для цих запозичень нададуть або бюджет ЄС або країни-члени.

Метою кредиту є фінансування невідкладних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції.

Угорщина продовжується дотримуватися свого вето, тому рішення по даному питанню не було одностайним. Втім, країна ще має час, аби приєднатися до цього процесу.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт, хоч і заблокував макрофінансову допомогу ЄС для України, насправді “не проти” фінансової підтримки для України, але в інший спосіб.