Рада ЄС остаточно схвалила закон про криміналізацію обходу санкцій

Держави-члени ЄС мають забезпечити справедливе, ефективне та пропорційне кримінальне покарання за порушення санкційного режиму.

Як повідомляє пресслужба Ради ЄС, відтепер певні дії, спрямовані на ухилення від санкцій, вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах-членах блоку.

Йдеться, зокрема, про допомогу в обході заборони на в’їзд, торгівлю підсанкційними товарами або про здійснення забороненої фінансової діяльності. Каратимуть також за посібництво та підбурювання до таких правопорушень.

До відповідальності можуть притягнути і юридичні особи (зокрема й в тому випадку, якщо правопорушення було вчинене керівником компанії). У таких випадках може йтися про позбавлення прав на підприємницьку діяльність, а також про анулювання дозволів і повноважень на здійснення господарської діяльності.

Директива набуде чинності на двадцятий день після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу. Країни-члени матимуть ще 12 місяців, щоби включити положення директиви до свого національного законодавства.