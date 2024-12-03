Рада викликала Умєрова на доповідь через скандали з бракованими мінами

Рада проголосувала за те, щоб міністр оборони Рустем Умєров прийшов у парламент на доповідь. За це рішення проголосували 153 народні депутати, повідомили парламентарі Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Причиною виклику стали скандали, пов’язані з оборонними замовленнями, зокрема несправністю 120-мм мін.

Раніше військові надали журналістам відео, яке демонструвало несправність снарядів на різних ділянках фронту. У Міноборони підтвердили, що тисячі 120-мм мін були відкликані.

Наразі ДБР проводить розслідування, а щодо відповідальних осіб обіцяють ухвалити кадрові рішення. Також оголошено про перевірку якості мінометних мін інших калібрів.