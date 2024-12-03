Політика

Рада викликала Умєрова на доповідь через скандали з бракованими мінами
3 Грудня 2024 15:18
читать на русском →
рада, Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров / Фото: Міноборони

Рада проголосувала за те, щоб міністр оборони Рустем Умєров прийшов у парламент на доповідь. За це рішення проголосували 153 народні депутати, повідомили парламентарі Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.  

Причиною виклику стали скандали, пов’язані з оборонними замовленнями, зокрема несправністю 120-мм мін.  

Раніше військові надали журналістам відео, яке демонструвало несправність снарядів на різних ділянках фронту. У Міноборони підтвердили, що тисячі 120-мм мін були відкликані.

Наразі ДБР проводить розслідування, а щодо відповідальних осіб обіцяють ухвалити кадрові рішення. Також оголошено про перевірку якості мінометних мін інших калібрів. 


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Грудня 2024 17:13

​Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності
3 Грудня 2024 17:29

“Укренерго” посилює графіки відключення світла
3 Грудня 2024 16:19

Президент Південної Кореї ввів воєнний стан
3 Грудня 2024 15:45

Правоохоронці затримали ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова
3 Грудня 2024 14:58

Сили оборони ліквідували російський плацдарм на правому березі Осколу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки