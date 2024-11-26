Політика

Рада Україна-НАТО обговорила “Орєшнік” і підтвердила незмінну підтримку України
26 Листопада 2024 19:33
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нато, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

26 листопада відбулася зустріч Ради Україна-НАТО на рівні послів, під час якої було обговорено запуск Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності по Дніпру, що стався минулого тижня. 

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

На зустрічі, що проходила в режимі відеозв’язку, виступали представники українського військового командування. Учасники засідання підтвердили свою підтримку Україні.

“Атака, спрямована на Дніпро, розглядається як ще одна спроба Росії тероризувати цивільне населення України та залякати тих, хто підтримує Україну в її боротьбі проти незаконної та неспровокованої агресії Росії”, – йдеться в заяві НАТО.

Також в Альянсі нагадали, що використання Росією експериментальної балістичної ракети не змінить хід конфлікту і не відверне союзників НАТО від підтримки України.

Зустріч була організована у відповідь на перше застосування Росією балістичної ракети “Орєшнік” по території України.


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