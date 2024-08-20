Суспільство

Рада ухвалила законопроєкт про декларування вогнепальної зброї, яку цивільні знайшли під час воєнного стану
20 Серпня 2024 16:33
читать на русском →

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, що дозволяє цивільним декларувати і використовувати знайдену трофейну зброю під час воєнного стану.

За відповідний законопроєкт №9538 проголосував 291 народний депутат.

Документ зазначає, що цивільні можуть застосовувати отриману вогнепальну зброю і боєприпаси до неї для відсічі та стримування збройної агресії проти України. Йдеться про такі види зброї, як бойовий пістолет, автомат, снайперська гвинтівка відповідного калібру.

Після припинення / скасування воєнного стану зброю необхідно здати поліціянтам упродовж 90 днів. Потім, за заявою, на цю зброю можна буде набути право власності. А втім, треба буде пройти перевірки. В іншому разі зброя переходить у державну власність, а боєприпаси утилізують.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
20 Серпня 2024 17:11

Військовослужбовці на Курщині отримуватимуть такі ж виплати, як і на передовій
20 Серпня 2024 15:17

Рада підтримала законопроєкт, що послаблює відповідальність за СЗЧ
20 Серпня 2024 13:30

Правоохоронці викрили у Києві адвоката, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації
20 Серпня 2024 12:29

24 мільярди виділив уряд на дрони для ЗСУ
20 Серпня 2024 12:23

Рада ухвалила закон про заборону російської церкви в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки