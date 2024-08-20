Рада ухвалила законопроєкт про декларування вогнепальної зброї, яку цивільні знайшли під час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, що дозволяє цивільним декларувати і використовувати знайдену трофейну зброю під час воєнного стану.

За відповідний законопроєкт №9538 проголосував 291 народний депутат.

Документ зазначає, що цивільні можуть застосовувати отриману вогнепальну зброю і боєприпаси до неї для відсічі та стримування збройної агресії проти України. Йдеться про такі види зброї, як бойовий пістолет, автомат, снайперська гвинтівка відповідного калібру.

Після припинення / скасування воєнного стану зброю необхідно здати поліціянтам упродовж 90 днів. Потім, за заявою, на цю зброю можна буде набути право власності. А втім, треба буде пройти перевірки. В іншому разі зброя переходить у державну власність, а боєприпаси утилізують.