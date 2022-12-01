Політика

Рада ухвалила постанову із закликом виключити Росію з ООН

1 Грудня 2022 21:14
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Верховна рада України підтримала постанову про заклик до реформування ООН та нелегітимності участі Росії в організації, заявив депутат Ярослав Железняк.

“Парламент схвалив заяву про необхідність реформування ООН та нелегітимність перебування Росії в ній”, – написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Раніше проект постанови із закликом визнати РФ “державою-спонсором тероризму” та виключити її з ООН було зареєстровано у Верховній раді України. У пояснювальній записці до документа йдеться про необхідність позбавлення Російської Федерації права вето, як члена Ради Безпеки ООН. При цьому наводиться аргументація нелегітимності знаходження РФ серед членів ООН та пропонується реформування організації.


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