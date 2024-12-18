Рада провалила голосування за звільнення Бойка з парламентського комітету з прав людини

Верховна Рада не змогла ухвалити рішення про звільнення народного депутата Юрія Бойка із комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “за” проголосували лише 217 депутатів.

Раніше Бойко опублікував відео, де критикував “радикалів”, які перейменовують міста, зносять пам’ятники та “забороняють говорити рідною мовою”.

Цей виступ викликав резонанс, після чого його викликали на допит до СБУ. У парламенті також було зареєстровано проєкт постанови про його звільнення з комітету.