Політика

Рада провалила голосування за звільнення Бойка з парламентського комітету з прав людини
18 Грудня 2024 14:36
читать на русском →
опзж, рада
Народний депутат Юрій Бойко / Фото: УНІАН

Верховна Рада не змогла ухвалити рішення про звільнення народного депутата Юрія Бойка із комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “за” проголосували лише 217 депутатів. 

Раніше Бойко опублікував відео, де критикував “радикалів”, які перейменовують міста, зносять пам’ятники та “забороняють говорити рідною мовою”.

Цей виступ викликав резонанс, після чого його викликали на допит до СБУ. У парламенті також було зареєстровано проєкт постанови про його звільнення з комітету.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Грудня 2024 16:33

Зеленський висловився щодо зниження мобілізаційного віку
18 Грудня 2024 16:05

В “Дію” додали пенсійні посвідчення
18 Грудня 2024 15:17

Україна отримала €4,1 млрд від ЄС
18 Грудня 2024 14:36

Рада провалила голосування за звільнення Бойка з парламентського комітету з прав людини
18 Грудня 2024 14:26

В Україні створять єдиний реєстр військовослужбовців
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки