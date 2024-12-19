Економіка

Рада підтримала створення єдиного фонду для публічних інвестицій
19 Грудня 2024 13:49
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інвестиції, вру
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Верховна Рада 19 грудня ухвалила в першому читанні законопроєкт №12245, що передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу щодо порядку розподілу інвестиційних проєктів. 

Про це повідомили голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа та нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

Документ є важливою складовою співпраці України з МВФ. Він передбачає створення умовного загального фонду публічних інвестицій, який буде розподілятися «Стратегічною інвестиційною радою в уряді», пояснив Железняк.

До фонду увійдуть видатки з кількох цільових фондів, зокрема дорожнього, фонду поводження з радіоактивними відходами, розвитку водного господарства, декарбонізації та енергоефективної трансформації, внутрішніх водних шляхів, а також низка субвенцій.

За словами Підласої, реформа спрямована на концентрацію ресурсів на пріоритетних проєктах, середньострокове планування видатків, прозорий відбір проєктів за єдиними критеріями та усунення політичного впливу на розподіл коштів. Планується створення єдиного портфеля інвестиційних проєктів для донорів, а також забезпечення доступу до процесу ухвалення рішень і результатів їх реалізації в онлайн-режимі.

Железняк зазначив, що подібний механізм вже було використано під час формування бюджету на 2024 рік. Спочатку створили єдину програму на 37 млрд грн, яку було внесено до першого читання бюджету. Згодом уряд перерозподілив ці кошти за визначеними критеріями для другого читання. Тепер цей підхід буде закріплено законодавчо в Бюджетному кодексі.


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