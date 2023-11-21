Рада перейменувала Верховний Суд України

Верховна Рада привела у відповідність до рішення Конституційного Суду закон “Про судоустрій і статус суддів” і перейменувала Верховний Суд України на Верховний Суд.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”) у своєму телеграм-каналі, за відповідний законопроєкт №5456-д про внесення змін до розділу XII “Прикінцеві та перехідні положення” закону “Про судоустрій і статус суддів” у цілому проголосував 251 народний депутат на пленарному засіданні українського парламенту у вівторок.

Згідно із законопроєктом, після перейменування Верховний Суд продовжує діяти як вищий суд у системі судоустрою держави. Законопроєкт обумовлює, що судді Верховного Суду України, обрані на посади до набуття чинності законом “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”, продовжують здійснювати свої повноваження у Верховному Суді до звільнення або припинення їхніх повноважень із підстав, визначених Основним законом.

Працівники апарату Верховного Суду України, повноваження яких не припинено, переводяться за їхньою особистою заявою без обов’язкового проведення конкурсу на рівнозначні посади до апарату Верховного Суду в порядку, встановленому законом.

Верховний Суд діє на матеріально-технічній базі Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищих господарського та адміністративного судів.