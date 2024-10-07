Рада не обговорює зниження мобілізаційного віку до 20 років, – нардеп

У Верховній Раі не обговорюється питання зниження мобілізаційного віку до 20 років, сказав в етері Громадського радіо народний депутат, член профільного комітету Вадим Івченко.

“Тоді, коли суспільство побачить лад у ЗСУ, тоді можна говорити про зниження віку або про більш фахову мобілізацію. Ми ж говорили, що мобілізація має бути не так, що “всіх підряд хапати”. А лише тих, хто буде виконувати у певних частинах завдання”, – сказав депутат.

За словами Івченко, “сигнали” про зниження мобілізаційного віку стосуються того, що людям 47-50 років “важкувато виконувати деякі бойові завдання, які просять командири бригад”. Тому, каже нардеп, треба “навести лад у Збройних силах”, щоб фізично краще підготовлені люди не виконували тилову роботу.